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Ricardo Salinas Pliego

Análisisjueves, 19 de marzo de 2026

La gran degeneración

Algunos elementos que sustentan este cambio de mentalidad son las instituciones, educación, economía y sociedad.

¿Qué ha fallado? De acuerdo con Ferguson, las instituciones se están degenerando.

Los mercados han paralizado su desarrollo y sucumben ante regulaciones e impuestos excesivos y la regulación disfuncional ha incrementado la fragilidad del sistema.

El Imperio de la Ley ha degenerado en el Imperio de los Abogados. Los abogados revolucionarios de una sociedad dinámica del pasado se han convertido en un parásito de una sociedad estacionaria.

La sociedad se ha concentrado en las ciudades y en éstas sólo hay efectividad cuando está presente un buen gobierno.

Ante esto, ¿cuál es el principal enemigo de la ley? Malas leyes. En México y en la mayor parte de América Latina, no hemos sido ajenos a esta realidad. 

La aprobación de leyes que no velan por el legítimo interés de la sociedad sucede gradualmente cuando la ciudadanía es pasiva, ignorante de su realidad y sólo se limita a votar —la democracia es mucho más que emitir un voto.

En estos términos, la aportación más valiosa del libro es que la sociedad debe establecer vínculos, tomar acción y convertirse en un agente de cambio. 

Como nos recuerda Paul Collier, los políticos no adoptarán medidas de transparencia relevantes, sólo gestos inútiles, a menos que sean obligados por una sociedad informada y participativa.

Estamos obligados a constituir cada vez más alianzas entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno para resolver problemas cada vez más complejos. Debemos reflexionar y actuar, nuestro futuro depende de ello.

Presidente y Fundador de Grupo Salinas

Sitio: https://www.ricardosalinas.com/

Twitter: @RicardoBSalinas

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