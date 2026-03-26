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Pedro Peñaloza

Análisisjueves, 26 de marzo de 2026

Los militares mandan

Todo poder es una conspiración permanente.

Balzac

El gobierno de la presidenta Sheinbaum mantiene la misma visión, aunque con ciertos golpes espectaculares. Claro, sin afectar la hegemonía verde olivo, sus negocios muy rentables y el millonario presupuesto.

En este contexto militarista, despojaron a los civiles de capacidad operativa y dejaron a los soldados como única fuerza para enfrentar o negociar con la delincuencia organizada, lo que los hace indispensables e inamovibles

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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