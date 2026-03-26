Los militares mandan

Todo poder es una conspiración permanente.

Balzac

El gobierno de la presidenta Sheinbaum mantiene la misma visión, aunque con ciertos golpes espectaculares. Claro, sin afectar la hegemonía verde olivo, sus negocios muy rentables y el millonario presupuesto.

En este contexto militarista, despojaron a los civiles de capacidad operativa y dejaron a los soldados como única fuerza para enfrentar o negociar con la delincuencia organizada, lo que los hace indispensables e inamovibles