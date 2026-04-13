La innovación da lugar a un material que reproduce la resistencia y la estructura del cuero tradicional, pero con menor impacto ambiental y sin uso de animales

El proyecto se basa en datos de colágeno -una proteína clave en la estructura de la piel- extraídos de fragmentos hallados en fósiles atribuidos a este animal.

Científicos lograron transformar proteína reconstruida de dinosaurio en un material tipo cuero, abriendo la puerta a artículos de lujo con biotecnología del siglo XXI

Esta secuencia fue después sintetizada en laboratorio e introducida en células cultivadas, que actuaron como “fábricas biológicas”.

Esto ha dado lugar a un material que reproduce la resistencia y la estructura del cuero tradicional, pero con menor impacto ambiental y sin uso de animales.

“Es un ejemplo claro de cómo la biología sintética puede ir más allá de la salud y entrar en aplicaciones industriales y de ciencia de materiales”, señaló Thomas Mitchell, de The Organoid Company.

Más allá del impacto simbólico de “revivir” elementos biológicos de un dinosaurio, los responsables del trabajo insisten en su potencial práctico.

La producción tradicional de cuero está asociada a los efectos ambientales de la ganadería intensiva, la deforestación y el uso de productos químicos contaminantes, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas sostenibles.