El lado no tan glamoroso de la moda

Desde Italia hasta Argentina, el sector textil enfrenta retos que comprometen en algunos casos la credibilidad e incluso la viabilidad de las empresas que se dedican a este rubro

Con esta medida, ya son siete las marcas de alta gama sometidas a diversas formas de administración judicial por presuntas infracciones laborales, mientras que otras 13 han sido objeto de inspecciones, casos que han empañado la imagen del sector.

El hecho de estar bajo investigación no implica culpabilidad ni significa que el caso vaya a juicio.

Aspesi y Dama no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

La fiscalía nombró a dos administradores judiciales para supervisar a las empresas con el fin de “regularizar” a sus trabajadores y controlar el cumplimiento de las normas y condiciones laborales.

En los dos talleres, la policía fiscal de la Guardia di Finanza descubrió que ocho de los quince trabajadores chinos no figuraban en las nóminas y “vivían en el país de forma ilegal”.

Mientras tanto en Argentina

La agenda de apertura del mercado del presidente Javier Milei, orientada a desregular el comercio, impulsar la competencia y bajar los precios, ha acelerado este cambio.

Schuchner dijo que se siente afortunada de presentar su colección en BAFWEEK por cuarta vez. Sin embargo, lamentó que otras marcas locales estén desapareciendo a su alrededor.

“No se está vendiendo tanto, no hay tanto consumo (...) la gente no tiene tanto dinero para gastar en ropa por ahí o en darse lujos”, dijo.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de Milei se negó a hacer comentarios para esta historia.

Se reduce la fuerza laboral

“Esta es la peor crisis de nuestra historia”, dijo Kim desde la fábrica, donde muchas de las máquinas estaban apagadas una tarde de un día laborable.

“No tenemos ningún problema en competir, pero necesitamos que no nos pisen con impuestos y con cargas laborales y con cargas sindicales que en otros países no existen”, añadió.

Como los pedidos se desplomaron, Kim redujo su personal de unos 420 trabajadores a aproximadamente 240 y redujo los días de producción por semana de cinco a cuatro.

“Tenemos miedo de que en algún momento ni siquiera podamos llegar a cubrir nuestros costos con esa baja”, dijo Kim. “Tenemos temor de que muchas de las industrias de nuestro rubro desaparezcan”, añadió.