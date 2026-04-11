Laika: Una heroína canina

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, perteneciente a la Agencia Espacial Canadiense, regresan a casa después de un misión de 10 días

El gigante asiático no quiere quedarse atrás en la batalla por lograr llegar a la Luna, y con su nueva misión busca poder mandar a siete astronautas a la superficie lunar

En punto de las 18:07 horas amerizó la nave Orión en aguas del Oceano Pacífico concluyendo de manera exitosa la misión espacial

La misión tripulada a la Luna nos dio imágenes a detalle del espacio exterior, problemas muy terrestres en la nave Orión e imágenes que pasarán a la historia

Los enfrentamientos comenzaron en enero de ese año, cuando tres machos del grupo occidental sujetaron a un ejemplar joven llamado Erroll, matándolo a golpes y mordidas

La responsable del programa Artemis, Lori Glaze, celebró el regreso seguro de la tripulación, destacó que la misión marca el inicio de una nueva etapa y adelantó que los astronautas regresarán a Houston el sábado.

El 12 de abril se conmemora el Día Internacional de los vuelos Espaciales Tripulados en honor a la hazaña de Yuri Gagarin, el primer humano que viajó fuera de la Tierra

Durante la década de los 50, la extinta Unión Sovietica envió una perra al espacio para expandir su conocimiento en viajes espaciales

Laika era una perra callejera que vivía en las calles de Moscú. Para 1957 fue seleccionada para ser el primer ser vivo que viajaba al espacio exterior y aunque era un viaje sin retorno, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la ciencia e incluso hoy en día, es parte de la cultura general.