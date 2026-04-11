Ciencia y Saludsábado, 11 de abril de 2026
Laika: Una heroína canina
Durante la década de los 50, la extinta Unión Sovietica envió una perra al espacio para expandir su conocimiento en viajes espaciales
Redacción / El Sol De México
Durante la década de los 50, la extinta Unión Sovietica envió una perra al espacio para expandir su conocimiento en viajes espaciales
Redacción / El Sol De México
Laika era una perra callejera que vivía en las calles de Moscú. Para 1957 fue seleccionada para ser el primer ser vivo que viajaba al espacio exterior y aunque era un viaje sin retorno, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la ciencia e incluso hoy en día, es parte de la cultura general.