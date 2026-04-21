Inner Wave: el arte de tomarse en serio… y con humor

Con raíces que recorren México, Colombia y El Salvador, la banda que lleva dos décadas cocinando su sonido en California vuelve para demostrar por qué su mezcla de funk y psico-pop resuena más fuerte que nunca en Latinoamérica

Alejandro Castro / El Sol de México

El grupo radica en Los Ángeles, California, ciudad en donde cocinan una vibrante mezcla de psico pop, funk y rock, suficientemente poderosa para hacer mover el pie hasta al más despistado.

Amistad, actitud, disciplina y creatividad son conceptos que surgen durante nuestra conversación, cuando les pedimos definir el espíritu de su música.

Todas estas experiencias inyectaron al grupo las energías renovadas que se perciben en See You…, disco que se caracteriza por tener una buena cantidad de canciones energéticas, como cuenta Elijah Trujillo:

“Empezamos a notar que la mayor energía que recibimos del público venía de las canciones más movidas y realmente intentamos capturar eso en este disco”.

Pero también destaca el hecho de que se aventuraron a trabajar de otras formas a la hora de grabar:

“Nos volvimos muy detallistas con el sonido del álbum y empezamos a grabar de muchas maneras que antes no habíamos intentado”, cuenta Pablo Sotelo.

“Pudimos haber hecho un disco muy pulido y limpio, pero en cambio intentamos hacer algo más humano y emotivo, muy parecido a nosotros”, añade Jose Cruz.

“Por ahora estamos haciendo proyecciones pequeñas en Los Ángeles y luego tal vez hagamos una gira para proyectarla en otra ciudades de Estados Unidos y un poco más adelante en México”, adelantan.

Durante prácticamente toda la conversación con la banda, se nota que toman su carrera muy en serio, aunque al mismo tiempo se percibe que se divierten mucho en cada una de sus labores.

“Es muy interesante, las melodías y la canción son muy pegadizas”, añaden.

Sobre “If you like”, que es uno de los sencillos más recientes, comentan que fue la última canción del álbum que grabaron y que surgió después de un momento de meditación de Pablo.

“Muchas de las tomas de esa canción se quedaron a la primera, por lo que tiene cierta energía cruda, simplemente salió así como la escuchas”.

La banda asegura que se encuentran en negociaciones para volver este año al país, probablemente en septiembre.

@djconchaytoro