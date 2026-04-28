Aeroméxico anuncia programa de Stopover para impulsar turismo en México

El vicepresidente de Ventas Globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, explicó que ahora los pasajeros internacionales podrán visitar dos destinos en un mismo viaje

Acapulco.- Grupo Aeroméxico presentó este martes su programa Stopover para impulsar el turismo en México.

La estrategia permite a los pasajeros internacionales visitar dos destinos en un mismo viaje, con la misma tarifa aérea.

Este tipo de estrategias la realizan empresas como Copa Airles e Iberia para ofrecer a sus clientes la posibilidad de visitar dos destinos en el mismo viaje.

Asimismo, el directivo destacó que, en lo que va de 2026, la compañía ha iniciado servicio en las rutas de Ciudad de México a Tegucigalpa, Quito y Barcelona, así como Monterrey–París.

Además, destacó las próximas activaciones como Monterrey–Nueva York y Guadalajara–Seattle, consolidan una red cada vez más robusta y competitiva.

Para el próximo verano y con el Mundial de Futbol en puerta, Aeroméxico dispondrá 21 vuelos chárter que permitirán trasladar a más de mil 600 aficionados y equipos de fútbol durante las semanas que dure el torneo en el país.

Asimismo, proyectó alcanzar 171 aviones al cierre de 2026, lo que representa un incremento de 37 por ciento respecto va 2019, previo al impacto de la pandemia.