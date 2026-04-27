México suma 773 proyectos turísticos por 42 mil mdd: Sectur

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que México está listo para la inversión previo a la inauguración del Tianguis Turístico

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Es la primera vez que el Tianguis Turístico inicia con un foro de inversión en el sector, destacó la funcionaria, quien agregó que esto es reflejo del crecimiento de interés y la confianza hacia el país como destino de capitales.

Rodríguez Zamora destacó que con la inversión que cada año recibe el país se incorporan más de 20 mil nuevas habitaciones a los destinos nacionales cada año, lo que, dijo, equivale al desarrollo de un destino en escala de Nuevo Nayarit.

“México ofrece ventajas competitivas únicas, plasmadas en la primera Guía de Inversión Turística de México, desarrollada en conjunto con ONU Turismo, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y Fonatur”, apuntó.