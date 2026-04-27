Amazon adquiere derechos exclusivos del podcast de Oprah Winfrey

La empresa tecnológica firmó un acuerdo exclusivo para distribuir “The Oprah Podcast” en audio y video, ampliando su oferta de podcast para competir con Spotify y Youtube

Reuters

Los podcasts se han convertido en un área clave de crecimiento para las empresas de medios y tecnología, a medida que los oyentes y anunciantes se decantan por el audio y video bajo demanda.

Amazon busca competir con Spotify y YouTube con su unidad de podcast Wondery

El acuerdo ampliará el programa a dos episodios semanales nuevos a partir de este verano.

“Presentar este podcast me permite continuar con el trabajo que siento que debo hacer: abrir la puerta a conversaciones que importan”, dijo Winfrey.