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Finanzaslunes, 27 de abril de 2026

Amazon adquiere derechos exclusivos del podcast de Oprah Winfrey

La empresa tecnológica firmó un acuerdo exclusivo para distribuir “The Oprah Podcast” en audio y video, ampliando su oferta de podcast para competir con Spotify y Youtube

Reuters

Los podcasts se han convertido en un área clave de crecimiento para las empresas de medios y tecnología, a medida que los oyentes y anunciantes se decantan por el audio y video bajo demanda.

Amazon busca competir con Spotify y YouTube con su unidad de podcast Wondery

El acuerdo ampliará el programa a dos episodios semanales nuevos a partir de este verano.

“Presentar este podcast me permite continuar con el trabajo que siento que debo hacer: abrir la puerta a conversaciones que importan”, dijo Winfrey.

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