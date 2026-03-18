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Finanzasmiércoles, 18 de marzo de 2026

Arranca revisión bilateral del T-MEC entre México y EU: Ebrard

Esta es la primera etapa en la revisión del tratado, posteriormente se prevé involucra a Canadá de manera directa

Rubén Romero / El Sol de México

Las delegaciones coincidieron en que la manufactura será uno de los ejes principales de la revisión, al considerar su impacto en el empleo, la integración productiva y la competitividad regional.

Como parte de los acuerdos, se estableció una agenda continua de reuniones técnicas con el objetivo de definir los objetivos antes de la revisión formal del tratado.

Además de la manufactura, los grupos de trabajo analizan mecanismos para reforzar la coordinación en seguridad económica y reducir la dependencia de insumos externos en industrias clave.

Ebrard y Greer acordaron mantener una secuencia regular de reuniones con el fin de dar seguimiento a los avances e identificar resultados concretos rumbo a la revisión conjunta del tratado.

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Ruben Romero
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