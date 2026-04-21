Data / Aumenta el interés por los fondos de inversión en México

Los activos netos se multiplicaron casi seis veces entre 2020 y marzo de 2026, mientras que el número de inversionistas superó los 5 millones, reflejando una mayor participación en estos instrumentos financieros.

Redacción / El Sol De México

El interés por los fondos de inversión en México muestra un crecimiento sostenido tanto en activos como en número de clientes entre diciembre de 2020 y marzo de 2026.

Los activos netos de los fondos de inversión crecieron de 2.9 a 17 billones de pesos entre 2020 y marzo de 2026, con un avance sostenido y repuntes en 2024 y 2025, cuando superaron los 11.6 y 16.1 billones, respectivamente.