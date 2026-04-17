Data / Enfermedades crónicas y la mortalidad mundial

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son responsables de entre 71% y 75% de todas las muertes anuales

Redacción / El Sol De México

Las enfermedades crónicas, también conocidas como Enfermedades No Transmisibles (ENT), se han consolidado como el principal desafío para la salud pública a nivel mundial.

De acuerdo con estimaciones recientes, este grupo de padecimientos es responsable de entre 71% y 75% de todas las muertes anuales, lo que refleja su enorme impacto en la población global.

Las enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica, infartos) son la causa líder, responsables de más de 19 millones de muertes en 2021.