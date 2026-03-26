EU busca corregir sistema comercial global y replantear el papel de la OMC

Jamieson Greer, representante comercial de ese país, informó que el gobierno de Trump negocia nuevos acuerdos con socios bajo principios de reciprocidad, equidad y balance

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Agregó que los desbalances en el comercio global han impactado negativamente tanto a economías desarrolladas como en desarrollo, provocando desindustrialización, dependencia económica y deterioro en los mercados laborales.

En ese sentido, sostuvo que la política comercial estadounidense actúa como una respuesta correctiva frente a un sistema que no ha logrado garantizar un acceso equitativo a los mercados.

“El futuro del comercio será más ágil y permitirá avanzar con socios afines en temas actuales y emergentes, evitando procesos que toman años o décadas para alcanzar resultados limitados”, indicó Greer.

El funcionario cuestionó la capacidad de la OMC para resolver problemas estructurales clave, como los desequilibrios comerciales persistentes, la sobrecapacidad productiva, la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro.

Según Greer, estos temas difícilmente podrán resolverse dentro del organismo, pese a que seguirán discutiéndose en ese foro.

No obstante, el país norteamericano aseguró que continuará participando en las discusiones de reforma de la OMC, proponiendo cambios concretos para hacerla más efectiva y alineada con las necesidades actuales de sus miembros.

Greer advirtió que mantener conceptos rígidos como la NMF sin ajustes puede debilitar aún más el apoyo político al sistema comercial internacional y a la propia OMC.

“El sistema está cambiando y debemos preguntarnos qué papel puede desempeñar la OMC en este nuevo paradigma”, concluyó.