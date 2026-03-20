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Finanzasviernes, 20 de marzo de 2026

IA puede debilitar nuestra conexión humana, advierte Michael Sandel

El profesor de Harvard advirtió que esta tecnología puede debilitar la relación humana, sustituir el diálogo real y vaciar de sentido la vida pública

Rubén Romero / El Sol de México

“Estamos creando una generación que puede perder la capacidad de distinguir entre la conexión virtual y la conexión humana”, alertó.

“La pregunta más profunda es si esta tecnología va a modificar el significado de ser humanos”, dijo.

Contó que en sus clases ha prohibido los teléfonos celulares porque enseñar exige atraer y sostener la atención de los estudiantes, algo que hoy compite con la lógica de las pantallas.

“La enseñanza requiere atención humana, presencia y escuchar a los otros”, sostuvo.

Desde esta óptica, la tecnología no es neutral: moldea conductas, redefine vínculos y puede profundizar el aislamiento si no se acompaña de una discusión ética seria.

Para Sandel, el verdadero desafío no es frenar la innovación, sino evitar que la comodidad digital sustituya el contacto humano y la conversación democrática que toda sociedad necesita para sostenerse.

Si quieres, te doy tres opciones más de titular con ángulo tecnológico más duro, más humano o más bancario-tecnológico.

Reportero de finanzas sobre historias donde la iniciativa privada, empresas y tecnología conectan con la vida cotidiana

Ruben Romero
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