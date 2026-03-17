El rector Leonardo Lomelí aseguró que estos lineamientos forman parte de peticiones de académicos, a quienes preocupa que los alumnos utilicen demasiado la IA en su proceso formativo

Rafael García

Lomelí dijo a El Sol de México que estos lineamientos en torno a la IA surgen de la petición de los académicos y las propias escuelas de la UNAM.

Señaló que, bajo un marco de responsabilidad ética y visión social, el Consejo especializado impulsará la integridad académica y la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital.

La UNAM refirió que se trata de una estrategia transversal para su fortalecimiento técnico, así como una guía para la creación de soluciones humanistas adaptadas a la realidad social, lingüística y económica de México y América Latina.

De este total, el 77% la utiliza para fines de educación y aprendizaje, lo que subraya su impacto directo en la generación de conocimiento.

Además, 77% de las empresas implementan o exploran el uso de la IA en sus procesos operativos.