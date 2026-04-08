Meta lanza Muse Spark, su nueva IA para competir con OpenAI y Google

Este es el primer anuncio que Meta hace tras una inversión de 14 mil 300 millones de dólares en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI

EFE

Este es el primer anuncio que Meta hace tras una inversión de 14 mil 300 millones de dólares en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI, el año pasado.

Superintelligence Labs -la unidad de IA que dirige Wang- ha sido la encargada de este proyecto y dice en un comunicado que Muse Spark es más rápido y capaz que sus predecesores.

El modelo ya impulsa el asistente Meta AI en su versión web y aplicación móvil, y llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger en las próximas semanas.

Meta anotó que, aunque el despliegue comienza hoy en Estados Unidos, el acceso a la tecnología se abrirá de forma privada para socios selectos vía API y que mantienen el objetivo de que futuras versiones sean de código abierto.