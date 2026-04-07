México convoca a empresarios a buscar negocios e inversión en misión a Canadá en mayo

En un video difundido en redes sociales, Marcelo Ebrard dijo que un equipo del Gobierno de México acompañará a empresas para sostener reuniones con firmas canadienses

EFE

En un video difundido en X, Ebrard dijo que él y un equipo del Gobierno de México acompañarán a las firmas, “sean pequeñitas, medianas o grandotas”, para sostener reuniones con empresas canadienses de su mismo sector.

Explicó que la finalidad es que las compañías mexicanas puedan darse a conocer, vender bienes o servicios e incluso invitar a invertir en México.

El funcionario añadió que, una vez inscritas, las autoridades buscarán las contrapartes para cada participante y facilitarán encuentros entre empresas para intentar concretar contratos, invitaciones o convocatorias.

En el videomensaje, Ebrard mencionó que la gira incluirá visitas a las ciudades canadienses de Montreal y Toronto.

El sitio oficial de la misión ubica a Canadá como el segundo socio comercial más importante de México, con un comercio bilateral de 56 mil millones de dólares en 2024 y señala que el intercambio se ha multiplicado por 12 desde 1994.

Con ello, la Secretaría de Economía busca que más firmas mexicanas aprovechen el T-MEC para diversificar exportaciones, encontrar compradores y abrir nuevas rutas de inversión en el mercado canadiense.