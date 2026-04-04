Con este anuncio, Nvidia pretende garantizar que siga siendo fundamental para satisfacer las crecientes necesidades informáticas que requieren las herramientas de IA

Reuters

“Además, amplía el ecosistema de Nvidia para incluir chips más especializados, lo que ayuda a Nvidia a seguir siendo un punto de acceso clave para cargas de trabajo de IA cada vez más diversas.”

Las empresas trabajarán en soluciones de redes avanzadas para IA, centrándose en interconexiones ópticas y tecnología de fotónica de silicio, que permite la transmisión de datos a alta velocidad y con bajo consumo energético.

Marvell ha declarado que espera que sus ingresos crezcan casi un 40 por ciento y se acerquen a los 15 mil millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2028.