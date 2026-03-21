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Finanzassábado, 21 de marzo de 2026

Nvidia dará batalla a ChatGPT

El CEO aseguró que OpenClaw es como un mayordomo digital que puede gestionar archivos y tareas

EFE

Huang afirmó que los agentes pueden “analizar información, aprender y mejorar sus resultados de manera autónoma”, y puso como ejemplos la planificación de diseños o la optimización de flujos de trabajo.

Nvidia está respaldando a OpenClaw para impulsar la IA autónoma, fortalecer su ecosistema de hardware, buscar clientes para su versión empresarial y en definitiva reforzar su posición en el mercado, según analistas.

Huang destacó que la convergencia de modelos abiertos, agentes autónomos y una infraestructura accesible marcará los próximos avances en IA, con “oportunidades sin precedentes para transformar industrias y mejorar la productividad global”.

Según el ejecutivo, los centros de datos podrán diseñar, entrenar y desplegar modelos con eficiencia energética.

Hanna Hajishirzi, profesora en la Universidad de Washington, subrayó la importancia de infraestructura abierta y compartida, que “facilita el acceso” a cómputo de alto rendimiento sin requerir grandes inversiones.

Los expertos coincidieron en que, aunque los modelos cerrados tienen aplicaciones útiles, los abiertos ofrecen mayor transparencia y confianza, algo esencial en sectores de alto riesgo como la salud y la defensa.

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