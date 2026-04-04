Daaz cambia el rap por el pop

Con su gira “Daaz Resort”, el cantante busca reconectar con el público y llenar el vacío que percibe en el pop en español

Luis Valdovinos / El Sol de México

Daaz dejó atrás su etapa como rapero, con la que conquistó al público gracias a sus rimas, para dar un giro definitivo hacia el pop.

“El pop en español como que le falta eso que alguna vez tuvo; no sé, quizá lo último fue lo de Reik o Camila. Por esas fechas estuvo muy bonito, pero después no ha habido alguien que deje huella”, dijo en entrevista.

“Sí hay artistas mujeres mexicanas haciéndolo, pero no se siente esa marca. Entonces creo que ahí hay oportunidad de armar algo chido, porque yo le quiero tirar más para allá; ya no quiero rapear tanto, quiero algo más suave”, añadió.

“Se nos ocurrió a finales de 2024 y la primera fecha con el concepto la hicimos en septiembre; fue casi un año de estar planeando y, poquito a poquito. Ha sido todo un viaje poder crear el concepto y también adaptarlo a cada ciudad dependiendo del espacio”, dijo.

“No creo que sea una responsabilidad, obviamente es decisión de cada artista, pero creo que si tú le das ese extra al fan nunca se le va a olvidar nunca”, mencionó.

Será el 9 y 10 de abril cuando Daaz lleve su gira al Teatro Metropólitan, en dos fechas de las cuales la primera ya está agotada; después, el músico trabajará en el lanzamiento de un nuevo álbum.