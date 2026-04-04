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Gossipsábado, 4 de abril de 2026

Diego Ramora da voz a un anime complejo: “Jujutsu Kaisen”

El actor que da voz a Yuta Okkotsu señala que la serie aborda temas complejos que en otros títulos no se profundizan

Luis Valdovinos / El Sol de México

La acción y las batallas son parte del anime, pero para Diego Ramora, actor que da voz en español latino a “Yuta Okkotsu” en “Jujutsu Kaisen”, la serie se diferencia por abordar temas más densos y profundos.

La historia no solo coloca a sus personajes frente a maldiciones sobrenaturales, también los sitúa ante procesos como la depresión, el duelo y la muerte, elementos que marcan su desarrollo y establecen una distancia con otros títulos del género.

“Al final de cuentas es un shonen (subgénero del manga dirigido a adolescentes), pero no importa la edad que tengas, es para tu futuro adolescente o para el adolescente que vive dentro de ti”, agregó.

Además de celebrar el hecho de dar voz al personaje principal en el doblaje al español, Diego Ramora mencionó su gratitud por el impulso global del anime, al destacar que su alcance no se limita al público hispanohablante.

Para el futuro de la tercera temporada, que se puede seguir desde la plataforma Crunchyroll, el actor adelantó a sus seguidores que mantendrá la esencia de “la humanidad enfrentándose a las maldiciones”.

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Luis Valdovinos
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