Las revelaciones que dejó el documental “BTS: El regreso”

La agrupación comparte el proceso de composición y grabación de su disco “ARIRANG”, que marcó su regreso a la industria musical

Belén Eligio / El Sol de México

En el filme, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, detallan que vivieron en una mansión en Los Ángeles durante dos meses, mientras preparaban el disco.

La palabra describe la belleza y el anhelo por las personas que amamos, y es parte de la memoria cultural de su natal Corea del Sur.

En algunas escenas se observa a los músicos batallar un poco con la pronunciación de ciertas palabras en inglés, uno de sus mayores retos al momento de grabar.

Su paso por el ejército

En distintas conversaciones abordan el impacto que tuvo el servicio militar en sus vidas, e incluso revelan que todavía sueñan que siguen en el ejército o que deben regresar.

El documental ofrece una visión íntima de los artistas, a su regreso a Seúl, después de concluir la primera fase de grabación, se muestran en sus hogares, jugando videojuegos, relajados y hasta lavando trastes.

“BTS: El regreso” está disponible en la plataforma Netflix a partir de este viernes 27 de marzo.