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Gossipjueves, 26 de marzo de 2026

Dream Theater y el secreto poco común del metal progresivo

La banda llega a su 40 aniversario reafirmando una fórmula poco común: precisión extrema con emoción real. Su vocalista habla de su regreso a los escenarios, su relación con México y su obsesión por superarse en cada disco

Pablo Emilio Islas Márquez

En este punto James se nota francamente inmerso en lo que quiere dar a entender, así que profundiza:

“Siempre estamos atentos y nos aseguramos de que nos impacte de esta manera ahora. Es exactamente como queremos que nos impacte dentro de seis meses, un año o diez años. Queremos estar seguros de que fue todo lo que deseábamos y pretendíamos”.

@soypabloislas

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