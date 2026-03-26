Dream Theater y el secreto poco común del metal progresivo











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La banda regresa a México para tocar el 8 de abril en la Arena Monterrey y 10 en la Arena Ciudad de México / Cortesía Mark Maryanovich

Un alto nivel de ejecución, virtuosismo y maestría. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos el nombre de Dream Theater. Pero esta banda ha demostrado algo más que ello: corazón. Porque se trata de un grupo en el que cada uno de sus cinco integrantes muestra un gran compromiso musical.

Lejos han quedado los años en los que el bajista John Myung, el guitarrista John Petrucci y el baterista Mike Portnoy se conocieron en la Berklee College of Music, una de las más prestigiosas del mundo. Quizá los años han pasado, pero el compromiso sigue intacto.

Celebrando 40 años de trayectoria, Dream Theater regresa a México para tocar el 8 de abril en la Arena Monterrey y 10 de abril en la Arena Ciudad de México. Pero antes de estos conciertos, platicamos con el cantante James LaBrie sobre estos agitados años que ha vivido la banda, ahora con su más reciente álbum, Parasomnia (2025).

James, ¿cómo te sientes con todos los logros recientes del grupo? Ha sido increíble, lo hemos pasado de maravilla con tantos shows tan increíbles. Y eso nos recuerda lo afortunados que somos de poder dedicarnos a lo que nos apasiona. Además, tenemos fans fenomenales en todo el mundo. La estamos pasando genial. Y el hecho de que también sea la gira de reencuentro y todo eso. Así que nos estamos riendo mucho y reviviendo recuerdos fantásticos del pasado y de todo lo que hemos hecho juntos. La verdad es que los conciertos han tenido una acogida estupenda. Estamos exactamente donde queremos estar.

¿Qué tan importante es para ustedes estar con sus fans latinoamericanos? Sumamente importante. Es algo que apreciamos mucho. Y no siempre tenemos la oportunidad de ir a donde sabemos que tenemos tantos fans increíbles. Así que vernos entrar en estas zonas y poder tocar de nuevo para esa gran cantidad de fans es increíble. Y creo que ya era hora. O sea, tocamos en México el año pasado, pero solo dimos un concierto y luego, ¡zaz!, nos fuimos a Sudamérica. Esta vez será genial explorar otras áreas que no hemos tocado en mucho tiempo.

¿Algún pensamiento especial sobre los últimos conciertos? La cuestión es que cada vez que venimos a México es una experiencia increíble. Es abrumador. Sabemos que la noche estará llena de tanto amor, energía y poder maravillosos. Es una experiencia muy intensa. Nos entregamos al cien por ciento, pero también recibimos ese apoyo de nuestros fans cada vez que recorremos el país. Los conciertos son inolvidables. El último concierto fue increíble. Los fans fueron increíbles. Si me preguntas, ¿qué tal la gira de hace dos o tres años? ¿Cómo estuvo? Fue increíble. Cada vez que venimos nos quedamos impresionados y es genial. Sabemos que cuando vayamos lo pasaremos de maravilla. No hay duda.

¿Qué diferencia encuentras entre los diferentes públicos cuando se presentan? Quiero decir, Europa es un tipo de público. Latinoamérica es otro tipo de público. Es similar la reacción que recibimos cuando vamos a Sudamérica: nuestros fans son muy animados y muy expresivos; cantan y se animan mucho, levantan los puños y saltan. Allí nos pasa mucho. En cambio, cuando tocamos en lugares como Norteamérica, Estados Unidos o Canadá, aunque les guste y haya gente cantando y otros un poco más activos, no es algo que se vea en grupo. Cuando estamos ahí abajo, es una locura total, desde la primera hasta la última nota. Desde el principio hasta el final del espectáculo, todo el mundo está totalmente entregado. Vaya, me gustaría que estuvieras en el escenario conmigo para que vieras lo que estoy viendo, porque es una imagen increíble: ver a miles y miles de personas entregándose por completo, ya sea cantando, saltando, gritando, haciendo lo que sea. Es genial.

“Y recibimos reacciones similares cuando tocamos en ciertas partes de Europa… También nos pasa eso cuando tocamos en Italia, en España o Francia. Y entonces hay zonas, en Portugal, donde la reacción es total y muy directa”, agrega.

El concierto Quarantième: Live A Paris se proyectó en cines en 4K y Ultra HD en Estados Unidos. ¿Pudiste ver esas proyecciones? No, yo vivo en Canadá, soy canadiense. Así que no pude verla en el cine. Ni siquiera estoy seguro de que los demás lo hayan hecho. Creo que Mike sí, quizás Jordan también. Sé que John Petrucci no fue, porque me dijo que tenía que estar en algún sitio, que había algún evento, una celebración con sus hijos gemelos. Así que él tampoco lo vio. Pero me hubiera encantado verlo. Aunque supongo que sí lo vi, porque estuve allí cuando lo hicimos. Sólo he visto algunos fragmentos. Pero no la he visto de principio a fin. Todavía no, pero lo haré. Lo revisaré, seguro.

Pregunto esto porque me gustaría que vieras lo que tu música puede ofrecernos. Entiendo perfectamente lo que dices. Creo que puedo sentir completamente lo que sienten los fans con lo que hacemos en el escenario, porque yo también soy un aficionado a la música. Como cuando voy a ver a mis bandas favoritas, me siento como ellos. De alguna manera soy como nuestros fans. Estoy entre el público. Estoy viendo a mis artistas favoritos y me emociona estar ahí. Y estoy completamente inmerso en ese momento, en esa vibra, en esa atmósfera. Así que sí, lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, cuando miro al público y veo gente, puede que estén llorando por una canción que estemos interpretando en ese preciso instante. O si los veo y están sonriendo y están tan absortos en esa canción en particular. Lo siento, lo entiendo y lo reconozco por completo.

¿Cuál es el playlist planeado para los conciertos en México? Leí que vamos a escuchar Parasomnia y que también vamos a celebrar el 30 aniversario de A Change Of Seasons. ¿Es así? Absolutamente. Quiero decir, en la última etapa, cuando tocábamos Parasomnia, fue increíble ver cómo reaccionó el público. Ese álbum en su totalidad, simplemente era amor, y pudimos notar que realmente los conmovió profundamente. Y sí, una vez más, estaban muy agradecidos de poder escucharlo tal como fue concebido. Ese álbum es temático, pero en realidad también es conceptual. Si lo piensas, tanto en la letra como en la música, tienes los temas recurrentes, los motivos, por así decirlo, que siguen apareciendo. Y así es, tiene todos los ingredientes de un álbum conceptual. Así que creo que poder escucharlo en su totalidad es una verdadera forma de sentirlo. A diferencia de cuando estás en casa, que subes el volumen, te pones los auriculares y te pierdes en él.

“Y es una experiencia hermosa en cuanto al espacio y todo. Pero cuando estás allí y es en vivo y ves la increíble producción que verás en México con las luces, los láseres, las pantallas y todas las imágenes que se proyectan, es simplemente asombroso. Y poder escuchar esa música en vivo, escuchar esas mismas canciones en vivo, es algo de otro nivel. Es indescriptible. Es algo que sólo puedes sentir si estás allí. Siempre he dicho que uno realmente aprecia un álbum y su música cuando está sentado en su sala de estar, donde sea que escuche música, en su auto o donde sea. Pero cuando estás ahí, frente a una banda, y la escuchas, es algo muy poderoso. Sabes, es profundo en la forma en que te impacta. Y sí, es simplemente algo hermoso”.

¿Cuál es el secreto para que en cada álbum nos muestren un nivel superior? Pareciera como si siempre estuvieran en ascenso. Como he dicho tantas veces, es la combinación de personas. Es la química que tenemos entre nosotros. Cualquier banda que haya estado junta tanto tiempo como Dream Theater, e incluso en los inicios de nuestra carrera, cuando reúnes a las personas adecuadas, es innegable lo que puedes lograr. Ya sabes, es un lenguaje tácito. Simplemente lo sientes, lo entiendes. Es casi telepático, en cierto modo.

“Entonces, cuando nos reunimos en una habitación, es como si se abriera una puerta, la atravesamos y de repente todo empieza a encajar. Quiero decir, hay mucho más que eso. Pero bueno, llegamos con ideas en mente, las presentamos y entonces entendemos qué tipo de ambiente, atmósfera o estilo queremos que sea el elemento predominante en todo el álbum. Con Parasomnia, debido al contenido de las letras, es muy oscuro. Entonces obtienes un álbum que es oscuro, pesado y grandilocuente a veces, pero que también tiene serenidad. Hay como una calma, hay belleza a veces. Pero también hay otras partes que pueden resultar inquietantes, ¿sabes? Así que creo que la confluencia de todo esto es lo que hace que Dream Theater, cuando abordamos cualquier álbum, tenga una idea bastante clara de lo que sentimos que necesitamos crear o producir en este momento particular de nuestra carrera”.

“Con Parasomnia o cualquier otro álbum que estemos haciendo, siempre hemos sabido que una vez que todos estemos en sintonía, todo encajará y nunca nos faltarán ideas. Y esa es una de las cosas con las que hemos sido bendecidos: tenemos más ideas de las que necesitamos, ya sabes, como si estuviéramos descartando cosas como: ‘No, eso ya no va a funcionar’”. Deshagámonos de ello. Volvamos atrás, ya sabes, probemos esto en su lugar. Y entonces, ya sabes, es un entorno prolífico, por así decirlo… Las cosas se concretan muy rápido. Y, dicho esto, también somos muy analíticos, porque escuchamos atentamente. ¿Vamos por el camino correcto? ¿Está todo exactamente donde creemos que debe estar? Así que reflexionamos y reaccionamos constantemente a lo que hemos creado hasta ahora dentro de este proceso.