FICG: Édgar Ramírez estrenará Next Life, cinta que protagoniza con Emilia Clarke

El actor venezolano es invitado en edición 41 del Festival Internacioanal de Cine en Guadalajara y ofreció una master class al aire libre para compartir detalles de su trabajo

En julio, Ramírez estrenará su nuevo filme “Next Life”, con guion y dirección de Drake Doremus y cuenta la historia de un romance entre dos músicos y sus cuestionamientos frente a lo que realmente desean.

“Es un amor entre dos músicos de jazz de la escena underground londinense que me tiene muy emocionado porque ahí canto y grabo un disco; fue maravilloso”, afirmó Ramírez en entrevista con El Sol de México.

“No es un musical, pero es una película con mucha música. Y cantar jazz, fue maravilloso, no había tenido la experiencia de cantar un género que además es tan libre y tan mágico”, agregó.

Adil Akram, Jack Farthing, Molly Gromadzki, Laura Guest, Liz Jada, Jennifer Lane y Femi Koleoso completan el elenco del filme, el cual tendrá su primera exhibición en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York.

Homenaje en el FICG

Ramírez fue uno de los galardonados en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara; recibió el Mayahuel Internacional que reconoce su trayectoria artística.

Como parte de sus actividades en el Festival, este sábado el venezolano ofreció una master class titulada “Actuar es un ejercicio de empatía”, en la que contestó algunas inquietudes, como la manera en la que selecciona los personajes de sus cintas, los cuales deben de tener retos y hacer reflexionar al público.

Ese fue el caso de “Aún es de noche en Caracas”, en la que, asegura, el cine latinoamericano refleja mucho de la política porque el continente americano siempre fusiona este rubro con lo público.

“No hay manera de divorciarlo, de modo que para nosotros es imposible contar historias que no hablen de los políticos. Creo que es importante encontrar espacios para hablar de lo que nos sucede, de la ausencia de los derechos humanos o la violación de los derechos, que sucede dentro de nuestros países y también para hablar de la naturaleza humana.

“Para mí es muy importante porque creo que las películas mientras más íntimas son, más universales se vuelven”, mencionó el actor.

Artista en el exilio

Por otro lado, respecto a Venezuela, Ramírez recalcó que es un exiliado político, debido a sus ideas o actividades, por lo que no puede regresar a Venezuela, aunque aseguró que su familia se encuentra bien, luego de la detención del presidente Nicolás Maduro, a manos del gobierno de Estados Unidos.

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“Todavía hay un camino hacia la reconstrucción democrática del país, estamos entrando en un territorio desconocido que esperamos nos lleve a lo que queremos, un país que sea verdaderamente libre y próspero, pero todavía hay muchas cosas que corregir para que podamos hablar de una solución, de una transición completa de la democracia”.

Finalmente, Ramírez también está próximo a estrenar algunos proyectos como la serie “Monopoly” y la película “El sombrerón”, dirigida por Jayro Bustamante y que cuenta la historia de una mujer que vive en una jaula de oro. Es la esposa de un violento jefe del narco, lo que la lleva a la desesperación por conseguir su libertad.