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Gossipmartes, 26 de mayo de 2026

La evolución musical de La Santa Cecilia se refleja en el disco “Los años”, que muestra madurez y libertad creativa

La banda asume un rol más activo en la construcción de su identidad sonora al coproducir su nuevo álbum junto con Vago Galindo 

La Santa Cecilia se prueban como coproductores, entrar al estudio no sólo a cantar, también a tomar decisiones
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Luis Valdovinos / El Sol de México

LA SANTA CECILIA 4
Luis Valdovinos
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