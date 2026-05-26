La evolución musical de La Santa Cecilia se refleja en el disco “Los años”, que muestra madurez y libertad creativa
La banda asume un rol más activo en la construcción de su identidad sonora al coproducir su nuevo álbum junto con Vago Galindo
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