Choques de RTP en la CDMX se duplican en tres años

Durante el periodo de enero de 2022 a enero de 2026, las unidades de transporte público han acumulado 12 mil 112 accidentes

Dana Estrada / El Sol de México

Este incremento implica que los percances pasaron de un promedio de cuatro a poco más de 10 diarios. En total, entre enero de 2022 y enero de 2026, las unidades de RTP acumularon 12 mil 112 choques.

En ese mismo periodo se registraron 23 muertes derivadas de estos accidentes, de las cuales ocho ocurrieron en los últimos 13 meses.

Aunque no hay información sobre las rutas con más incidentes, también se reportaron 94 casos de vandalismo, 185 de vidrios rotos y una denuncia por robo a bordo.

Los accidentes ocurridos durante el servicio dejaron un total de mil 221 pasajeros lesionados. Los años con más heridos fueron 2023, con 585 casos, y 2024, con 389. En contraste, entre enero de 2025 y enero de 2026 la cifra descendió a 93 víctimas.

Sobre la atención a los afectados, la RTP aseguró haber otorgado pases médicos a todas las personas lesionadas como parte del seguro de viajero.

“Todas las unidades tienen seguro y, en caso de responsabilidad, se reparará el daño. Cuando ocurre una colisión se activan los protocolos de atención y el seguro atiende en el lugar a los lesionados”, señala el organismo en sus redes sociales.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 16 de marzo, cuando un autobús de RTP chocó con una patrulla de la policía capitalina en el cruce de Izazaga y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico.