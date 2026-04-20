Gobierno de CDMX descarta congelamiento de rentas

El accidente se registró en el kilómetro 37+000, en dirección a Nezahualcóyotl. Paramédicos atendieron a los lesionados, mientras que autoridades iniciaron las labores de retiro de unidades y el levantamiento del cuerpo de la víctima
Víctor Varela, legislador del PVEM, indicó que la petición se debe incluir en una ley secundaria para que, en caso de una crisis financiera o sanitaria, no se ajuste el gasto gubernamental de este rubro
La iniciativa de reforma constitucional en materiarentas justas para la Ciudad de México no prevé el congelamiento del pago por alquiler de vivienda, aseguró Clara Brugada, jefa de gobierno local.
En conferencia de prensa, Clara Brugada informó que el miércoles de esta semana presentará su propuesta de cambios a la Carta Magna capitalina en la materia de rentas justas, la cuál dará sustento a la ley secundaria subsecuente.
La Ley de Rentas Justas y Asequibles es una propuesta que la jefa de gobierno planteó desde el año pasado con el objetivo de poner un tope al aumento anual de rentas.
Brugada presentará su iniciativa, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia validó en febrero de 2026 la reforma al Código Civil del Distrito Federal para que el incremento de las rentas no sea mayor al de la inflación reportada el año precedente, medida que fue bien recibida por desarrolladores inmobobiliarios.
Clara Brugada anunció el siete de abril la intención de presentar esa iniciativa al Congreso de la Ciudad de México. Ese día dijo “Vamos a entregar por fin” la iniciativa de Ley de Rentas Justas la próxima semana al Congreso de CDMX, pero no lo hizo, ahora dijo que será el miércoles 22 de abril.