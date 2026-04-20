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Metrópolilunes, 20 de abril de 2026

Gobierno de CDMX descarta congelamiento de rentas

La jefa de Gobierno Clara Brugada presentará el miércoles la iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas para CDMX

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Manuel Cosme

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La iniciativa también prevé establecer reglas para el arrendamiento habitacional y evitar la gentrificación.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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