Habitantes del Edificio Isabel, en Tacubaya, denuncian que los desalojos continúan
El edificio se ha quedado sin el apoyo de dos porteros, quienes llevaban 16 años trabajando y fueron despedidos y desalojados
Dana Estrada / El Sol de México
Ambos porteros vivían en el edificio, en departamentos, como parte de sus prestaciones laborales, algo que les permitía no solo tener un sustento económico, sino estabilidad en vivienda.
Vecinos mostraron por medio de fotografías, como las pertenecias de ambos trabajadores fueron embaladas por mudanzas, para acelerar su desalojo.
Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.