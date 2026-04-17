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Metrópoliviernes, 17 de abril de 2026

Plagas avanzan: ¿de qué se enferman los árboles en la CDMX?

Colorín, una especie endémica, la más afectada con el escarabajo barrenador; Pinos, Fresnos, y Eucaliptos, tienen otras plagas

Dana Estrada / El Sol de México

Últimamente he observado que hay Colorines que se caen, y esto se explica por la presencia del barrenador”, explicó José Carlos Martínez, arborista, y miembro de la asociación Reforestamos México. 

Sin embargo, esta no es la única plaga y ni las especies de arbolado afectadas en la CDMX.

La Sedema también reconoció que en el resto de las especies presentes en la CDMX, el arbolado sufre de muérdago

Piden atención en árboles durante el Mundial de Futbol 

Lo realmente alarmante, dijo el especialista, es que con las obras que actualmente se llevan a cabo en la CDMX, que buscan posicionarse ante turistas, exista la tala de árboles, y los proyectos no contemplan la presencia de árboles. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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