Altas concentraciones de plomo afectan a 83 estudiantes de Cendis en Monterrey
La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga 83 casos de alumnos de Cendis con niveles altos de plomo en sangre, detectados en pruebas realizadas en Monterrey y municipios metropolitanos, vinculados a contaminación atmosférica.
David Casas / Corresponsal
Del total de afectados, 83 presentan niveles graves que van desde 5 hasta 37 microgramos por decilitro de sangre.
De acuerdo a la Norma, a partir de 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre se considera alto, explicó la diputada Rodríguez.
Susana Méndez Rellano, titular de Derechos Humanos en la entidad, anunció la apertura del expediente y añadió que toda persona tiene el derecho a la salud y al medio ambiente sano.
La directora de los Cendis abundó que en los municipios de Monterrey, San Nicolás, Apodaca y Escobedo es donde hay estudiantes con mayor presencia de plomo.
La diputada Rodríguez también comentó que las pruebas se aplicaron debido a la presencia de menores con enfermedades prevalentes y con problemas de neurodesarrollo