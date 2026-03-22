Arquidiócesis Primada busca implementar programa piloto de acompañamiento para médicos

La iniciativa propone acompañamiento espiritual, apoyo emocional y espacios de escucha para médicos, residentes y el personal de enfermería

Pablo Rodríguez

De acuerdo con la APM, esta agrupación impulsará programas de formación continua en temas como manejo de emociones, relación médico-paciente, comunicación de noticias difíciles y el papel de la familia en los procesos de atención.

Según la APM, este programa buscará integrar atención espiritual, apoyo psicológico y herramientas humanas que contribuyan a mejorar el bienestar del personal y a su vez, el ambiente laboral en hospitales.

La Primada de México señaló que la iniciativa responde a una problemática estructural del sistema de salud, caracterizada por largas jornadas laborales, alta presión, escasez de recursos y una fuerte carga emocional.

En este contexto, el obispo Javier Acero Pérez subrayó que “solos no podemos”, al enfatizar la necesidad de que los profesionales de la salud cuenten con redes de apoyo y espacios de escucha.