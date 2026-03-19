Asesinan en Oaxaca a comisariada ejidal; su hija resulta herida
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio
Luis Ramírez / Corresponsal
En el lugar, la comisariada de 38 años perdió la vida por múltiples impactos de arma de fuego, mientras que su hija, de 24 años, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica.
La víctima también participaba en acciones de defensa del territorio y recientemente había impulsado proyectos comunitarios para el monitoreo de fauna silvestre mediante la instalación de cámaras trampa.
Autoridades estatales informaron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.