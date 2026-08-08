Balas que disparan sospechas

La muerte del policía tercero Ramón Gaytán, ocurrida tras un disparo dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, abrió una investigación ministerial, pero también dejó al descubierto un problema más profundo. Documentos oficiales, testimonios de policías, instructores y especialistas, así como información obtenida por El Sol de México, revelan un sistema de capacitación en armas de fuego marcado por presuntas prácticas de corrupción