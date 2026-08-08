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Méxicosábado, 8 de agosto de 2026

Balas que disparan sospechas

La muerte del policía tercero Ramón Gaytán, ocurrida tras un disparo dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, abrió una investigación ministerial, pero también dejó al descubierto un problema más profundo. Documentos oficiales, testimonios de policías, instructores y especialistas, así como información obtenida por El Sol de México, revelan un sistema de capacitación en armas de fuego marcado por presuntas prácticas de corrupción

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Gerardo Jiménez

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La SSC de la CDMX no señaló negligencia en el disparo accidental del policía que hirió a su compañero - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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La Dirección de Armamento de la SSC CDMX administra, resguarda y distribuye el equipo a sus elementos - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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Los policías deben tener control del arma y atender protocolos de seguridad de la debida portación - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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Los uniformados tiene la obligación de revisar que el arma esté bien guardada y fija para prevenir cualquier peligro - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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Tres de cada 10 policías de la CDMX acudieron a prácticas de tiro

De 100 a 200 pesos de “cuota” para liberar la práctica obligatoria

Aspectos de policias de la cdmx (20) Manejo de armas
En la CDMX existen tres instalaciones para la práctica y certificación en el manejo adecuado de armas - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Adiestramiento en armas para policías CDMX
Los policías deben acreditar adiestramiento en arma corta y larga de .9 milímetros; calibre .223 y Escopeta Media 12 - Foto: Luis A. Barrera Monroy / La Prensa
Aspectos de policias de la cdmx (56)
La acreditación en manejo de armamento se obtiene en ocho fases, con una duración de un año - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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Mercado negro de cartuchos útiles 

Desfile Cívico Militar Sheinbaum LOVERA-323

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