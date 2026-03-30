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Méxicolunes, 30 de marzo de 2026

Disminuye robo al transporte de carga desde México hacia EU

Esta reducción se debe a estrategias implementadas por la Guardia Nacional como la escolta a convoyes de vehículos de carga

AFP

El traslado terrestre de mercancías desde ciudades y puertos hacia Estados Unidos es vital para México, que envía la mayor parte de sus exportaciones a su vecino del norte.

Según cámaras industriales este delito costó en 2024 unos 385 millones de dólares a las empresas.

También se fijó una línea de alerta inmediata a través de WhatsApp entre la Guardia Nacional y transportistas y una aplicación que el conductor del tractocamión puede activar para que las autoridades lo vayan monitoreando.

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