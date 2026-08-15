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Méxicosábado, 15 de agosto de 2026

La testosterona: cómo las redes venden la masculinidad

Influencers, marcas de suplementos y hasta el Pentágono hablan hoy de “niveles altos” o “bajos” de una hormona. En redes, la testosterona promete músculo, éxito y una idea estrecha de lo que significa ser hombre; detrás de esa moda hay un negocio millonario que Cofepris ya vigila. Médicos advierten sobre sus riesgos y piden cautela frente al autodiagnóstico, mientras otros hombres —fuera de la lógica del mercado— la usan como parte de un tratamiento médico reconocido, y encuentran en ella salud, no estatus

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Rafael García y Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

EFE
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