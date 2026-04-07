Méxicomartes, 7 de abril de 2026
Llegan pulmones desde Celaya a Monterrey para trasplante
Protección Civil implementó un operativo especial para garantizar el traslado inmediato de órganos para trasplante en un hombre de 60 años con fibrosis pulmonar
David Casas / Corresponsal
Los pulmones fueron trasladados vía aérea en un vuelo privado, acompañados por un equipo médico de la Unidad Médica No.34 de UMAE, quienes previamente se habían desplazado a Guanajuato para llevar a cabo la procuración de los órganos.