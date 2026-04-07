Llegan pulmones desde Celaya a Monterrey para trasplante











Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

El helicóptero aterrizó en las inmediaciones del hospital y se requirió el cierre temporal de vialidades para garantizar el traslado los órganos y evitar contratiempos. / Foto: IMSS

Provenientes del estado de Guanajuato, llegaron por vía aérea a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey, dos pulmones para ser trasplantados a un hombre de 60 años de edad.

El receptor, quien padecía enfermedad intersticial pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática, se encontraba en lista de espera desde el pasado 27 de enero. Su condición médica requería de manera urgente un trasplante pulmonar, considerado uno de los procedimientos más complejos dentro de la medicina especializada.

De acuerdo con el IMSS, el donador fue un joven de 19 años originario de Celaya, quien presentó muerte cerebral, lo que permitió que sus órganos fueran donados de manera altruista en el Hospital General de esa ciudad.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, autoridades de Protección Civil de Nuevo León implementaron un operativo especial de traslado aéreo, utilizando un helicóptero para movilizar los pulmones hasta el hospital. Este despliegue incluyó el cierre temporal de vialidades para garantizar la rapidez del traslado y evitar contratiempos.

El helicóptero aterrizó en las inmediaciones del hospital alrededor de las 16:25 horas, momento en que se dio inicio al procedimiento quirúrgico. Este tipo de cirugía, considerada de alta especialidad, tiene una duración aproximada de seis horas, dependiendo de las condiciones del paciente y la complejidad del caso.

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