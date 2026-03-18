Marina impulsa a mujeres en cargos clave 

Rocío Iglesias Áviles, jefa de Igualdad de Género en la Secretaría de Marina, cuenta cómo incorporan a mujeres en roles estratégicos y operativos

Montserrat Maldonado

En entrevista con Sara Lovera, la Jefa de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión, Rocío Iglesias Áviles, afirmó que desde que comienzan a estudiar se impulsa a las mujeres en su formación.

“Las compañeras ya egresadas de la Escuela Naval, ya están en posición más estratégica y van enfilándose para poder llegar a ser secretarías de Marina incluso”, comentó.

“Actualmente somos aproximadamente 20 mil mujeres en la dependencia, somos el 26 por ciento en una comunidad de más de 75 mil elementos y estamos trabajando diariamente para lograr que se sumen a nuestras filas cada vez más mujeres”, destacó.

De acuerdo con la capitana, en los últimos años no solo se ha incrementado el número de mujeres en la Marina sino también sus funciones.

De acuerdo con Iglesias Avilés, la unidad de Igualdad y Derechos Humanos que ahora dirige también había sido un puesto normalmente designado para hombres.

Sheinbaum y la conmemoración del 8M en Campo Marte

El pasado 8 de marzo, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con las Fuerzas Armadas.

Desde Campo Marte, la mandataria estuvo acompañada por los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de la Marina, Raymundo Pedro Morales, así como de tres mil 326 mujeres integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Tras el discurso, la capitana detalló que se trató de un acto que hizo sentir a las mujeres de la Marina “honradas y presentes”.