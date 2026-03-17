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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

México acumula más de 3 millones de casos sin resolver

El informe “Radiografía de la Impunidad” de la organización México Evalúa revela que el número de expedientes que terminaron en los archivos de fiscalías y tribunales se duplicó en los últimos cinco años

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

“Estas decisiones en las fiscalías no están resolviendo el rezago y nos dejan con una sensación de impunidad o ausencia de respuesta institucional”, remarco.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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