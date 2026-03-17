México acumula más de 3 millones de casos sin resolver











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

México Evalúa reveló que los delitos más archivados son robo y violencia familiar / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

En los últimos cinco años se duplicó el número de casos pendientes de resolver en las fiscalías estatales y en tribunales del país, lo que revela que el rezago de las investigaciones se incrementó a pesar de la aplicación del sistema penal acusatorio.

De acuerdo con la “Radiografía de la Impunidad en México”, un estudio presentado este martes por la organización México Evalúa, en 2024 las fiscalías de los estados tenían 2 millones 626 mil 029 casos pendientes de concluir, lo que representa un aumento de 102 por ciento respecto de 2019, cuando había un millón 294 mil 442 expedientes archivados.

En el caso de los tribunales, la situación es similar, según el estudio. En 2019 había 221 mil 606 casos pendientes de resolver, cifra que se elevó a 425 mil 717 expedientes olvidados, es decir, prácticamente el doble. En total, México acumula más de tres millones de casos sin resolver.

Para la organización especializada en evaluación de políticas públicas, el rezago en la investigación de denuncias “debe atenderse de manera urgente”, pues prácticamente la mitad de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales terminan embodegadas en los archivos, en tanto que 33 por ciento de los casos terminan en el no ejercicio de la acción penal.

“Tanto el archivo como el no ejercicio es como ir al médico con una fractura y que te digan: ‘vuelve el año que viene, quizá se cure solo’”, dijo Susana Camacho, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio.

/ Gráfico de México Evalúa

Los archivos temporales funcionan para la gestión interna de casos donde, luego de acabar las líneas de investigación, dejan de lado esos casos por un tiempo. No obstante, según el estudio, las autoridades estales deberían tener controles internos que aseguren que una determinación de archivo temporal no es una prescripción asegurada.

Los especialistas que elaboraron el informe sugieren que, cada tantos meses, las fiscalías deberían revisar si no hay alguna prueba nueva, cruzar los casos con otros buscando nuevas líneas de investigación o contactar periódicamente a las víctimas y/o familiares para preguntarles si no tienen algún elemento nuevo para reactivar las pesquisas.

“Es como una montaña de platos sucios que nunca se lava. Cada año es más alta”, agrego Camacho, quien insistió en la necesidad de recurrir a medidas alternativas para la solución de controversias, lo que daría mayor salida a los casos que investigan las fiscalías.