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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Piden a la Corte abrir el debate sobre la prisión preventiva oficiosa

Con más de 600 firmas, colectivos y víctimas, entre estas Israel Vallarta, solicitaron una audiencia pública para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos que conllevan esas figuras jurídicas

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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