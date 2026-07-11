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Méxicosábado, 11 de julio de 2026

Tiro en la cabeza mató a Kenzo, determina la UNAM

El análisis post-mortem señala que el proyectil entró por el párpado derecho

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Roxana González

Impacto de proyectil en Kenzo

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Roxana Gonzalez
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