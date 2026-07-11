Tiro en la cabeza mató a Kenzo, determina la UNAM

MÉXICO

Caso Ayotzinapa: quiénes son los militares señalados en desaparición de los 43 normalistas

En una reciente recomendación, la CNDH concluyó que, aunque hubo presencia militar en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Defensa no participaron en actos contra los estudiantes