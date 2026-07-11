Tiro en la cabeza mató a Kenzo, determina la UNAM

Méxicosábado, 11 de julio de 2026Tiro en la cabeza mató a Kenzo, determina la UNAMEl análisis post-mortem señala que el proyectil entró por el párpado derechoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Roxana GonzálezImpacto de proyectil en KenzoRoxana GonzálezÚltimas notas:Tiro en la cabeza mató a Kenzo, determina la UNAMKen Salazar responde a Sheinbaum y niega participación del FBI en captura de El Mayo: “la verdad es la verdad”Cancillería desclasifica archivos Rocha Moya que revelan cómo México pidió a EU confidencialidad en el casoDisparosUNAMTigreNOTAS RELACIONADASMÉXICO“Nosotros entregamos vivo” a Kenzo: alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Edomex, tras muerte del tigre de bengala blancoMÉXICOLos cinco días de libertad del tigre Kenzo hasta antes de su muerteMÉXICOSolo la autopsia aclarará si la captura de Kenzo se realizó conforme al protocolo: expertosMás NoticiasMÉXICOFGR asegura 2 tigres blancos en Durango, luego de recibir una denunciaEl cateo se llevó a cabo al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Huerta, en la ciudad de DurangoLOCALCNTE lleva demandas al evento de Sheinbaum en ZacatecasAlrededor de 50 docentes se manifestaron de forma pacífica para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una pensión digna.MÉXICOSEP publica convocatoria 2026 para Universidad a Distancia: ¿cómo registrarse?La convocatoria contempla un cupo para 20 mil 40 alumnosMÉXICOSomos México ve un INE poco independiente; Paz reconoce que nace con desventajaLos representantes ante el INE de los dos nuevos partidos, quienes tendrán voz en el Consejo General, explicaron cómo afrontarán este encargo.MÉXICOA un mes del Mundial, México registra menos contagios de sarampión El grupo con el mayor número de casos son los niños y niñas de 1 a 4 años, seguido de los menores de 5 a 9MÉXICOCaso Ayotzinapa: quiénes son los militares señalados en desaparición de los 43 normalistasEn una reciente recomendación, la CNDH concluyó que, aunque hubo presencia militar en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Defensa no participaron en actos contra los estudiantesMÉXICO“Ya están viendo que existimos”: Fenty Law, primera mujer trans en obtener su INE con autoidentificación afromexicanaLa posibilidad de autoidentificarse como “afromexicana” o “indígena” forma parte de un nuevo modelo que el pasado 13 de marzo aprobó el INE.POLICIACADesmantelan dos centros clandestinos de almacenamiento de combustible en Villagrán y PénjamoFueron ubicados como resultado de operativos coordinados entre autoridades estatales y federales; aseguran más de 69 mil litros de hidreocarburoLOCALLa universidad católica que ocupará Centro Fox hasta 2126La institución nació durante una epidemia de cólera, llegó a Guanajuato en 2015 y recibió por un siglo el uso de las instalaciones creadas por Vicente FoxLOCALNueva cepa desarrollada en Chiapas busca frenar al gusano barrenadorDesde el laboratorio de bioseguridad de la entidad se desarrolla una cepa que podría utilizarse para la producción masiva de moscas estériles contra la plagaLO+VISTO1MÉXICOCorte revisa decreto que prohíbe la salida definitiva del país de las obras de Frida Kahlo2MÉXICOFGR investigará si hubo violaciones graves por parte de EU en caso de Ismael El Mayo Zambada3MÉXICOINEHRM se convierte en institución pública de educación superior; ofrecerá licenciaturas y posgrados gratuitosCOLUMNASJoel Hernández SantiagoHojas de papel volando / “Teto se la dio a Reyes; Reyes se la dio a Teto”Alejandro JiménezDisco duro / Gravar las herenciasDelia Angélica OrtizCampamentos, insignias y lecciones para prevenir abusoEva MakivarLa Crème de la Crème / Así fueLO+RECIENTELOCALCNTE llama a movilización durante gira presidencial en ZacatecasMÉXICODisputas internas en el Cártel de Sinaloa no afecta envío de fentanilo a EU, según informe del ICGMÉXICO“Esa recomendación le lava la cara al Ejército”: Fundar critica publicación de la CNDH sobre los 43 normalistas de AyotzinapaTURISMOTamaulipas tendrá policía turística en playa Miramar: serán capacitados para hablar inglésNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSmooth criminal OsvaldoCARTONESLa copa es nuestra Rubén