Buques de guerra de EU cruzan el estrecho de Ormuz

El paso de los barcos estadpunidenses tiene como objetivo dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó Axios

AFP

Esta información se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad.

Dos destructores equipados con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho sin que se registraran incidentes, según informó The Wall Street Journal, citando a tres funcionarios estadounidenses.

La operación se realizó sin coordinación con las autoridades iraníes, según informó el medio estadounidense Axios.

“Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos”, añadió.

El paso de los dos barcos de guerra estadounidense tiene como objetivo dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó Axios.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, “cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE”.

“Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda ‘chocar’ contra una de sus minas marinas” en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, “yace en el fondo del mar” por los ataques estadounidenses.