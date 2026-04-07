elsoldemexico
Mundomartes, 7 de abril de 2026

Trump otorga dos semanas a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz; accede a suspender bombardeos

El presidente de EU confirmó a través de redes sociales que suspenderá durante dos semanas los bombardeos contra Irán tras conversaciones con autoridades pakistaníes

Wendy Vega / El Sol de México

Irán accede a conversaciones con Donald Trump

De momento, la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.

En Nueva York, Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

Con información de AFP y EFE

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Cambio urgente

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Afores, claves en infraestructura

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las buscadoras

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Enfrentar la crisis de desapariciones

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES