El presidente de EU confirmó a través de redes sociales que suspenderá durante dos semanas los bombardeos contra Irán tras conversaciones con autoridades pakistaníes

Wendy Vega / El Sol de México

Irán accede a conversaciones con Donald Trump

De momento, la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.

En Nueva York, Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

Con información de AFP y EFE