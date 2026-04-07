Trump otorga dos semanas a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz; accede a suspender bombardeos
El presidente de EU confirmó a través de redes sociales que suspenderá durante dos semanas los bombardeos contra Irán tras conversaciones con autoridades pakistaníes
Wendy Vega / El Sol de México
Irán accede a conversaciones con Donald Trump
De momento, la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.
En Nueva York, Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.
Con información de AFP y EFE
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.