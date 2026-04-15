EU envía miles de soldados más a Medio Oriente

Mientras el presidente Donald Trump dice ver la guerra cerca del fin, ordena el desplazo de 4,200 militares más a la región, actualmente hay movilizados cerca de 50 mil

EFE

Las tropas se unirán a los aproximadamente 50 mil efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.

De hecho, es probable que la llegada de los refuerzos militares coincida con el fin de la tregua el próximo 22 de abril.

Las consecuencias económicas del cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán como represalia a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero continúan y marcan el desarrollo del conflicto.