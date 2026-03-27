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Tendenciasviernes, 27 de marzo de 2026

¿Se puede existir fuera del formulario? Así es como la comunidad LGBTQ+ recibe apoyo legal

En un mundo diseñado para llenar sólo dos casillas, habitar la “X” es un acto de valentía que ya apoyan abogados y activistas para que el sistema comience a reconocer a quienes ignoró por décadas

Ángel Ponce

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Otras opciones en la CDMX

Aunque no está dedicada exclusivamente a personas no binarias, sí atiende a población LGBT+ en general y se ha consolidado como un recurso útil para quienes necesitan información sobre identidad, discriminación o acceso a servicios públicos.

En esos casos, el acompañamiento emocional se vuelve la antesala del acompañamiento jurídico. El colectivo ha sido citado en medios por su trabajo de talleres, contenido empático y defensa de derechos desde la cultura y la organización colectiva.

aurelien roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
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Más en el ámbito nacional

En conjunto, estos proyectos responden a necesidades muy concretas: rectificar actas, corregir documentos escolares, obtener asesoría ante discriminación laboral o educativa, interponer amparos y buscar reconocimiento administrativo de la identidad. 

En varios casos, el acompañamiento legal se combina con apoyo psicosocial, porque la carga emocional y familiar suele ser parte del mismo problema.

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