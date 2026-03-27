









Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Cada vez más abogados y activistas apoyan a quienes buscan modificar documentos, enfrentar actos de discriminación o lograr el reconocimiento de su identidad / Foto: Pixabay

En distintas ciudades del país han surgido colectivos, asociaciones civiles, oficinas públicas y espacios universitarios que brindan orientación jurídica, apoyo psicoemocional y litigio estratégico a personas no binarias. Sus servicios van desde la rectificación de actas y CURP hasta el acompañamiento en casos de discriminación, identidad de género y reconocimiento legal.

En México, el acompañamiento legal para personas no binarias ha dejado de ser una atención aislada para convertirse en una red de apoyo que combina activismo, asesoría jurídica, defensa de derechos humanos y atención comunitaria.

Aunque el acceso a este tipo de servicios sigue dependiendo en gran medida de la ciudad, la institución o el colectivo al que se acuda, ya existen organizaciones y personas que han documentado experiencias, litigado casos y construido rutas de atención para quien busca modificar documentos, enfrentar actos de discriminación o lograr el reconocimiento de su identidad.

Uno de los proyectos más visibles es Impulso Trans A.C., con sede en Guadalajara, Jalisco. Esta organización ofrece orientación jurídica especializada para población trans y personas no binarias, en temas como reconocimiento de identidad de género, discriminación y violencias por transfobia. Su servicio de primera consulta es gratuito y, de acuerdo con la información pública de la organización, también orienta sobre trámites que pueden realizarse sin costo por cuenta propia, como rectificación de documentos.

En caso de que el equipo realice el trámite, la asociación aplica cuotas de recuperación. El contacto público incluye teléfono, correo electrónico y dirección física en Guadalajara. Además de la asesoría jurídica, Impulso Trans ha impulsado una lógica de acompañamiento integral que incluye información, gestión documental y apoyo para resolver obstáculos administrativos.

En el campo académico destaca la Universidad de Guadalajara, que ha desarrollado un modelo pionero de acompañamiento para estudiantado trans y no binario a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Bajo la coordinación de áreas especializadas, este modelo ofrece asesoría legal y psicosocial para procesos de transición administrativa, como la rectificación de actas de nacimiento o títulos universitarios dentro del entorno académico. La propia universidad ha señalado que el modelo se inspira en el trabajo de organizaciones civiles como Impulso Trans, pero adaptado a la vida universitaria. Este tipo de acompañamiento resulta especialmente relevante porque muestra que el reconocimiento legal de la identidad no termina en los registros civiles, sino que también alcanza credenciales, expedientes y documentos escolares.

Algunos de los trámites más solicitados son: rectificar actas, corregir documentos escolares y obtener asesoría ante discriminación / Foto: Pixabay

En la Ciudad de México también opera la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS) del gobierno capitalino. Este espacio ofrece atención integral en salud psicoemocional, asesoría jurídica y formación de redes de apoyo.

A diferencia de los colectivos civiles, su ubicación institucional la convierte en una puerta de entrada para personas que buscan orientación sin costo dentro de una estructura pública. Sus servicios incluyen línea telefónica, canalización y correo general.

A estas rutas se suma Colectiva Humanidad, también conocida como Transfamilias MX, con base en la Ciudad de México y trabajo a distancia. Su actividad se centra en el acompañamiento a familias de personas trans y no binarias, pero su labor incluye apoyo en trámites legales de identidad y documentación, vinculación con profesionales de salud transincluyentes, talleres, círculos de lectura y proyectos con instancias de derechos humanos. Su forma de trabajo es útil para personas que no solo necesitan un trámite, sino una red de sostén frente a la salida del clóset, el rechazo familiar o la incertidumbre jurídica. La colectiva publica contacto por correo y WhatsApp, lo que facilita el primer acercamiento.

En el terreno comunitario también aparece Resistencia No Binarix, un colectivo surgido en la Ciudad de México que trabaja desde la visibilización, el arte, la escucha y la contención emocional. Aunque no se presenta como una oficina jurídica formal, su labor es importante porque muchas personas no binarias llegan a los procesos legales después de haber encontrado primero un espacio comunitario de validación.

Otro actor importante es México Igualitario A.C., una organización civil que ha trabajado en litigio estratégico y acompañamiento psicojurídico en casos de derechos LGBTIQ+. Su modelo parte de una mirada psicosocial: no sólo orienta sobre pasos legales, sino que busca que las personas comprendan las herramientas jurídicas y participen en las decisiones sobre su propio proceso. La organización ha colaborado con activistas locales y colectivos de distintas entidades, por lo que su alcance es nacional. Su nombre apareció en uno de los casos más relevantes para la comunidad no binaria en México: el reconocimiento legal de una menor de edad no binaria en Tabasco.

Ese caso fue acompañado también por Casa de las Muñecas Tiresias A.C., sede Tabasco, organización que ha participado en defensa legal, apoyo comunitario y acompañamiento a personas trans en el estado. La resolución representó un precedente nacional, pues fue la primera vez que una persona no binaria menor de edad obtuvo reconocimiento legal de su identidad en México. El expediente se convirtió en una referencia pública del trabajo que realizan organizaciones locales cuando se coordinan con litigio estratégico y acompañamiento activista.

Otro referente es Asociación por las Infancias Transgénero A.C. (Infancias Trans), fundada por Tania Morales Olvera. El proyecto trabaja con niñas, niños, adolescentes trans y no binarios, así como con sus familias. Su labor ha sido clave en la orientación legal para la rectificación de actas de nacimiento, CURP y otros documentos oficiales.

En varios casos, el acompañamiento legal se combina con apoyo psicosocial, porque la carga emocional y familiar suele ser parte del mismo problema / Foto: Pixabay

También ofrece acompañamiento escolar y psicoemocional, lo que lo convierte en una de las pocas iniciativas especializadas en acompañar a personas menores de edad. Su fundadora ha sido reconocida por su trabajo en derechos humanos y su organización ha sido señalada públicamente como un espacio de defensa para las infancias trans y no binarias.

Más allá de los colectivos institucionales, también hay figuras individuales que se han vuelto referencia. Uno de los casos más conocidos es el de JJ Fernando, quien en 2022 obtuvo la primera CURP con marcador “X” para una persona no binaria en México. A partir de esa experiencia impulsó la Alianza No Binaria México, una red creada para orientar a otras personas en trámites de identidad. Su caso se volvió simbólico porque mostró que el reconocimiento documental no se limita al acta de nacimiento: también impacta en la CURP y, posteriormente, en otras identificaciones oficiales. En la discusión pública sobre derechos no binarios también han participado activistas como Ari Muñoz, vicepresidente nacional de LGBT Rights México, quien ha insistido en la necesidad de una legislación nacional para evitar que el reconocimiento dependa de cada entidad federativa.

La experiencia de cada persona puede ser distinta: algunas llegan por un trámite escolar o laboral, otras por una denuncia de violencia, y otras por la necesidad de cambiar su documentación personal para evitar agresiones o maltrato institucional.

El mapa actual muestra que el acceso a la justicia para personas no binarias en México avanza por tres vías principales: organizaciones civiles especializadas, instancias públicas de atención y redes universitarias o comunitarias. En cada caso, el acompañamiento legal se ha vuelto una herramienta para traducir la identidad en derechos concretos.