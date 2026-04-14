A la Sombra











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Cuentan que en el Movimiento de Regeneración Nacional, que lidera Luisa María Alcalde, hay nerviosismo de cara al próximo proceso electoral, porque sus propias mediciones internas alertan sobre la posibilidad de perder algunas entidades que actualmente gobiernan por los malos resultados de sus representantes. La primera entidad que estaría en riesgo de perder la 4T es Campeche, actualmente gobernada por Layda Sansores; también estaría en peligro de perder Michoacán, que dejará Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que incluso se revisa la posibilidad de hacer alianzas con otras fuerzas políticas para mantener dichas plazas.

El Senado recibió este lunes la notificación formal de la salida del país de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajará a Barcelona, España, del 16 al 19 de abril para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, por invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El aviso fue enviado por la Secretaría de Gobernación en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución y establece que, al concluir la visita, el Ejecutivo federal deberá remitir al Congreso un informe sobre los resultados y acuerdos alcanzados durante el viaje. “Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de Franco”, aclaró la mandataria durante su conferencia mañanera.

Los hechos violentos registrados hace unos meses en Jalisco afectaron de manera considerable la llegada de turistas para la Semana Santa, sobre todo en Puerto Vallarta. El abatimiento de El Mencho y la respuesta del grupo criminal que lideraba ocasionó una caída de más del 30 por ciento del turismo internacional; esto aunque desde la Secretaría del ramo, que lleva a nivel federal Josefina Rodríguez, señalen que la disminución en la llegada de turistas se deba al contexto mundial y no a la situación de inseguridad que atraviesa aquella entidad.

La detención de Rafael Zaga Tawil en Florida no sólo revive el expediente de la indemnización de más de 5 mil millones de pesos pagada por el Infonavit a Telra Realty, también devuelve a primer plano la ruta internacional del dinero que la UIF documentó desde 2021. Entre 2015 y 2019, Rafael y Teófilo Zaga Tawil, junto con empresas donde figuraban como socios, accionistas o apoderados, presuntamente dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos hacia cuentas en Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza, Taiwán y China, en operaciones que la autoridad financiera consideró indicios de una presunta maniobra para ocultar el origen y destino final de los recursos. En ese contexto, la captura de Rafael en Estados Unidos vuelve a conectar un caso de presunta corrupción en el Infonavit con transferencias millonarias al extranjero, exfuncionarios detenidos y una investigación que, pese a amparos y reveses judiciales, sigue cargando el peso político de uno de los escándalos más delicados del sexenio pasado.