A la Sombra / Fausto Costa











Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

La empresa Nestlé, que encabeza Fausto Costa, decidió reforzar su estrategia de reputación con el nombramiento de Javier León como titular de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Corporativas. Este nombramiento cobra relevancia en un contexto donde México se consolida como un mercado prioritario para la trasnacional; pues es el cuarto mercado más importante en ventas y el segundo con mayor nivel de inversiones a nivel global. Además, la operación local cuenta con más de 13 mil colaboradores, 15 fábricas y un portafolio de más de 80 marcas, entre las que destacan marcas globales como Nescafé, Maggi o Purina y marcas locales como Carlos V, Sta. María o Abuelita.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que al cierre de su sexenio se habrán destinado 350 mil millones de pesos a infraestructura educativa, desde Educación Básica hasta Superior, y sostuvo que esa apuesta confirma que la educación pública es eje de la Cuarta Transformación. Según los datos presentados en la mañanera, entre 2019 y 2026 se habrán invertido 341 mil 786 millones de pesos en este rubro, una cifra superior a los 304 mil 907 millones ejercidos durante 18 años del periodo neoliberal, mientras que sólo en 2026 se canalizarán 113 mil 732 millones, de los cuales 45 por ciento corresponde al programa La Escuela es Nuestra, que prevé destinar 26 mil millones para acciones de mejoramiento en 75 mil 405 planteles y beneficiar a 8.5 millones de estudiantes Además, la SEP informó que los recursos también se usarán para ampliar la meta de 200 mil nuevos espacios en educación media superior, así como para la expansión de la Universidad Rosario Castellanos en 11 estados del país.

Dicen los enterados que la Secretaría del Bienestar, que encabeza la arquitecta Ariadna Montiel Reyes, publicó el 26 de marzo, a las 18:40 horas y en vísperas de Semana Santa, una licitación para imprimir materiales de promoción y operación de sus programas, en un proceso que, según denunciantes, habría favorecido presuntamente a Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de C.V., empresa presuntamente beneficiada de manera recurrente en los últimos cinco años y vinculada, de acuerdo con los quejosos, a campañas políticas y a la producción de materiales utilizados en procesos del Poder Judicial. Los participantes también acusan una presunta coordinación entre funcionarios del área de adquisiciones y un accionista de la firma para perfilar contratos por más de 516 millones de pesos, mediante presuntas prácticas como recorte injustificado de plazos, omisión de cantidades y especificaciones técnicas, y requisitos que consideran ajenos al servicio solicitado, lo que, afirman, restringe la competencia y pone en duda la transparencia del procedimiento.

El Instituto Nacional Electoral, presidido por Guadalupe Taddei, avanzó en su nueva función como autoridad garante en materia de transparencia de los partidos políticos nacionales al aprobar la validación de las tablas que definen qué información deberán publicar de manera obligatoria en la Plataforma Nacional de Transparencia y bajo qué criterios, en el marco de la reforma de simplificación orgánica de diciembre de 2024 y de las nuevas leyes en la materia publicadas en marzo de 2025. Con ello, el INE fija el alcance de las obligaciones comunes y específicas que deberán cumplir los partidos y se encamina también a verificar su cumplimiento bajo el nuevo esquema institucional.