A la Sombra / Rosa Icela Rodríguez

La edición 50 del Tianguis Turístico arrancó en Acapulco con una postal difícil de asimilar para quienes hablan de infraestructura, inversión y recuperación del antes conocido como bello puerto. Se fue la luz en plena inauguración y los discursos tuvieron que continuar bajo la lámpara de un celular. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, tuvieron que improvisar ante un escenario a oscuras en el Forum de Mundo Imperial. La titular de Segob intentó convertir el apagón en anécdota —“se nos fue la luz en la edición 50 del Tianguis Turístico”—, pero para un evento que presume músculo turístico, la imagen fue breve, muy incómoda y bastante elocuente.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, evitó confirmar ayer si acudirá al Senado hoy para explicar los operativos en la sierra relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio y la presencia de funcionarios estadounidenses de la CIA en la región, al argumentar que el caso se encuentra bajo investigación de una unidad especial. “No puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación”, dijo Campos, quien aseguró que ha gobernado “con total transparencia y apego al Estado de derecho” y defendió que su administración ha enfrentado “el grave flagelo del narcotráfico” en la entidad.

El escenario quedó completamente a oscuras. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Claudia Sheinbaum elevó el tono frente al gobierno de Chihuahua por el operativo en el que participaron dos agentes estadounidenses para desmantelar narcolaboratorios en la sierra: “O fue la Fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra”, dijo la Presidenta al cuestionar la comisión especial anunciada por la gobernadora Maru Campos. La mandataria federal sostuvo que la presencia de extranjeros en operaciones de campo “no está permitida por las leyes y la Constitución” y pidió aclarar el caso sin romper la coordinación con Washington. “No queremos tener una mala relación con el gobierno de Estados Unidos, pero tienen que respetarnos”, afirmó.

Por cierto, Sheinbaum volvió a colocarse en la parte alta del mapa político latinoamericano. La presidenta de México aparece en segundo lugar del ranking de abril de CB Global Data, con 69.8 por ciento de imagen positiva, apenas tres décimas por debajo de Nayib Bukele, de El Salvador, que encabeza la medición con 70.1 por ciento. El dato mantiene a Sheinbaum como una de las mandatarias mejor evaluadas de la región, aunque también marca una baja frente a marzo, cuando había liderado la lista con 72.3 por ciento. En una medición de 18 países, México queda así en la disputa directa por el primer lugar regional, por encima de Costa Rica, República Dominicana, Bolivia y Nicaragua, mientras que el fondo de la tabla lo ocupan Perú y Venezuela, con José Balcázar y Delcy Rodríguez como los mandatarios peor evaluados.

En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México presentaron el Plan Maestro Rumbo al Mundial, una estrategia centrada en la hospitalidad, cultura, turismo, seguridad y prosperidad de la demarcación. El plan contempla acciones como la Ruta de la Amistad Mundialista, que consiste en colocar butacas originales del Estadio Azteca intervenidas con pinturas de al menos 15 países, además de la Ruta de la Memoria con 100 placas conmemorativas de la historia de México.

Para los miles de locales y turistas que se van a mover por la alcaldía habrá cuatro rutas de Tranvía Turístico con horarios extendidos y tendrán como apoyo a Amazónica IA, una asistente virtual turística en cinco idiomas. En cuanto a los beneficios para los habitantes de la demarcación capitalina, el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega proyecta una bolsa de trabajo con 300 vacantes y un incremento del 25 por ciento en las ventas del comercio local, lo que generará una derrama económica de más de 10 millones de pesos solo para esa demarcación.