A la Sombra / Ruth González Silva

La senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dejó abierta la posibilidad de competir por la gubernatura en 2027 en medio de una señal política que ya prendió alertas en la coalición oficialista: el Partido Verde Ecologista de México abrió la ruta para competir en la entidad sin Morena, aunque ella rechazó que exista una ruptura y sostuvo que el Verde sólo está haciendo valer su peso electoral. Según su dicho, el partido ha aportado más de medio millón de votos a la alianza con Morena y el PT e incluso ha superado a Morena en las dos elecciones más recientes en territorio potosino. González Silva dijo que aún no decide si buscará la candidatura, que esa definición llegará “cuando sean los tiempos”, entre noviembre y diciembre, y remató la disputa interna con una frase que exhibe el fondo de la pelea: “El coordinador no puede decidir, la que va a decidir soy yo”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos golpeó una de las cajas financieras del Cártel del Noreste al sancionar a seis objetivos ligados a una red de lavado y contrabando de efectivo en la frontera de Nuevo Laredo, entre ellos los casinos Casino Centenario y Diamante Casino, a los que Washington acusa de servir no sólo para blanquear ganancias del narcotráfico, sino incluso para almacenar fentanilo y cocaína, mientras exhibió también a operadores del grupo criminal, como Eduardo Javier Islas Valdez, Crosty, y a presuntos facilitadores con fachada pública, entre ellos el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, señalado por encabezar una campaña de desinformación en favor del cártel bajo la cubierta de activismo de derechos humanos.

Los analistas de Banamex lanzaron una advertencia que pega en el centro del bolsillo mexicano. Dicen que si sube el precio de la tortilla, el golpe no sólo se sentirá en la mesa, sino en toda la economía, porque las familias tendrían que recortar otros gastos para seguir comprando un alimento básico, lo que enfriaría el consumo interno y la producción. En ese contexto, el banco alertó que un alza de entre dos y cuatro pesos por kilo, como anticipó el Consejo Nacional de la Tortilla, sería “desastrosa” en un país donde los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. Por lo pronto, ya salieron los del gobierno a decir que las tortillas no subirán de precio y que todos tranquilos.

El gobierno federal cerró por cuatro meses la puerta de las contrataciones públicas a la participación conjunta de Soluciones Militares y Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc., así como a sus representantes Anakaren García Sifuentes y Luis Aguirre León, al ordenar que dependencias, entidades, la Fiscalía General de la República, estados, municipios y alcaldías se abstengan de aceptar sus propuestas o firmar contratos con ellos, incluso si intentan aparecer bajo otras empresas; la sanción, publicada este 14 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, incluye además una multa de 236 mil 527.20 pesos y advierte que la inhabilitación seguirá vigente hasta que se cubra el pago, aunque los contratos ya adjudicados no quedan afectados.

A pesar de los escándalos, la Marina acaba de ensanchar el mapa de su control portuario en Oaxaca, al incorporar a la concesión de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. el Recinto Portuario de Bahías de Huatulco y Marina Chahué, con lo que sumó 694 mil 88.9206 metros cuadrados adicionales y consolidó una sola administración sobre infraestructura clave para cruceros, turismo náutico y operación marítima en la costa oaxaqueña, bajo el argumento de fortalecer el desarrollo regional, la conectividad y la derrama económica ligada al Corredor Interoceánico y al negocio turístico del Pacífico.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, apretó el cerco político sobre Pemex y el gobierno federal al pedir que los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acudan a San Lázaro para explicar los incendios, explosiones y derrames vinculados con Dos Bocas y Deer Park, al advertir que ya no se trata de incidentes sueltos, sino de un patrón de fallas operativas, protocolos insuficientes y falta de previsión en infraestructura estratégica construida y operada con recursos públicos, por lo que exigió transparencia, rendición de cuentas y una respuesta institucional frente a los daños ambientales, las afectaciones a pescadores y la preocupación de las comunidades cercanas.