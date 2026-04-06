









Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, llevará a cabo una gira por Japón y Corea del Sur con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera, posicionar al estado en el escenario internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y promover el potencial turístico de la entidad. A detalle, se prevén reuniones para fortalecer los vínculos con empresas que ya tienen presencia en el estado como Yasaki, Kia, Hyundai, Panasonic y Kawasaki; esto con el fin de incentivar nuevas inversiones y proyectos de expansión.

El Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano mantendrá este lunes 6 de abril un paro nacional con bloqueos en 20 estados, luego de no alcanzar un acuerdo con el gobierno federal sobre apoyos a productores de maíz y trigo; entre las vialidades afectadas prevén la México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Cuernavaca, mientras los inconformes exigen un mejor precio por tonelada de maíz, reactivar pagos rezagados desde 2023, retirar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al diésel y sacar a los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en una protesta que, según sus dirigentes, también incluirá cierres ferroviarios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Ángel Cabrera trae una papa caliente con la solicitud de Finsus para convertirse en banco. El pecado de esta Sopifo radica en que su fundador, Norman Hagemeister, es yerno de Jorge Rangel, dueño de CIbanco, institución señalada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Andrea Gacki del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como fuente de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

Las autoridades hacendarias están a nada de rechazar la solicitud debido a que Norman Hagemeister ocupó distintas posiciones en CIbanco, por lo que creen que dará poca confianza a sus clientes así como al mercado bursátil nacional e internacional. Incluso, con la relación tan tensa con Estados Unidos, sería un llamado de atención para el gobierno de Donald Trump si mantienen a Finsus como Sofipo, ante una negociación del T-MEC que está a la vuelta de la esquina.

Que hasta el 75 por ciento de los interesados en ocupar las tres consejerías del INE que quedarán vacantes carece de experiencia electoral. Un buen número de aspirantes corresponde a perfiles cercanos al gobierno federal, mientras que otro tanto tiene incluso cercanía con algún partido político y hasta han participado como candidatos en algún proceso de votación; por cierto, a más tardar el 20 del mes que transcurre deberá estar la lista definitiva para su selección en el Pleno.

Por cierto. La polémica del AIFA se encendió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum difundiera imágenes para presumir una terminal “al 100” por la temporada vacacional, pero en redes sociales y en medios comenzaron a circular señalamientos de que algunas fotografías mostraban supuestas inconsistencias visuales y podían haber sido alteradas con inteligencia artificial, lo que desplazó la conversación del flujo real de pasajeros a un nuevo frente de desgaste para la comunicación oficial. No solo la necesidad de defender la operación del aeropuerto, sino de probar que las imágenes con las que se promueve también resisten el escrutinio público.