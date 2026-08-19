Academia Queretana de Ciencias

Pedro Flores-CrespoAnálisismiércoles, 19 de agosto de 2026Academia Queretana de CienciasCienciaInvestigaciónTeoríasLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS5 de agosto de 2026UNAM: el debate que viene8 de julio de 2026Deporte, mujeres y gobierno: ¿Y si sí?24 de junio de 2026Porque la oposición10 de junio de 2026Benevolencia, academia y redes27 de mayo de 2026Cómo educar en entornos autoritarios13 de mayo de 2026SEP: sí fue penal29 de abril de 2026Racionalidad sensible: arte y educación15 de abril de 2026Ante la infodemia, ¿qué evaluación?18 de marzo de 2026Identidad, violencia y universidad4 de marzo de 2026Ciberbachilleratos: ¿inclusión excluyente?Más NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis